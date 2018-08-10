Родственники смогут навещать молодых мам в роддомах. Готовят документ
Посетить молодую маму в роддоме родственники скоро смогут без справок от врачей и специальных пропусков. Условий будет лишь три: трезвое состояние, отсутствие видимых простуд и возраст старше 14 лет.
"Документ, регламентирующий посещения роддомов, уже "на выходе", в министерстве здравоохранения. После его публикации в соответствии с принятым регламентом каждый роддом на местах будет разрабатывать свои приказы в соответствии с имеющимися условиями", - рассказала корреспонденту www.interfax.by главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.
По ее словам, условий, при котором будут разрешены посещения, не так много, и они доступны практически в любом роддоме. Должен функционировать гардероб для посетителей, пишет Интерфакс, а в отделении открыта комната для посещений, где роженицы смогут встречаться с близкими.
И.Иконостасова пояснила: в одноместные палаты допуск родственников будет разрешен без дополнительных условий, в двухместные – с согласия обеих рожениц. Пациенткам палат, в которых одновременно находятся 3 или 4 женщины, будет предложено встречаться с близкими в специально отведенных комнатках.
"Справка от врача не нужна. Но если молодой папа придет с явными признаками опьянения на радостях, или простуды, его могут не пустить в роддом", - пояснила специалист.
Она также отметила, что каждый посетитель должен будет регистрироваться.
Маленьких детей в роддома не пустят. Только подростков от 14 лет.
20:19 10/08/2018
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