Родственники смогут навещать молодых мам в роддомах. Готовят документ





"Документ, регламентирующий посещения роддомов, уже "на выходе", в министерстве здравоохранения. После его публикации в соответствии с принятым регламентом каждый роддом на местах будет разрабатывать свои приказы в соответствии с имеющимися условиями", - рассказала корреспонденту www.interfax.by главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.





По ее словам, условий, при котором будут разрешены посещения, не так много, и они доступны практически в любом роддоме. Должен функционировать гардероб для посетителей, пишет Интерфакс, а в отделении открыта комната для посещений, где роженицы смогут встречаться с близкими.





И.Иконостасова пояснила: в одноместные палаты допуск родственников будет разрешен без дополнительных условий, в двухместные – с согласия обеих рожениц. Пациенткам палат, в которых одновременно находятся 3 или 4 женщины, будет предложено встречаться с близкими в специально отведенных комнатках.





"Справка от врача не нужна. Но если молодой папа придет с явными признаками опьянения на радостях, или простуды, его могут не пустить в роддом", - пояснила специалист.









Она также отметила, что каждый посетитель должен будет регистрироваться.





Маленьких детей в роддома не пустят. Только подростков от 14 лет.



