Цена знаний: что почём на рынке частных школ?

Редакция officelife.media сообщала, что в Минске к 2018/19 учебному году появляется новая частная школа. То есть градус конкуренции на этом рынке повышается. Чем ближе 1 сентября, тем яснее, что он повышается значительно.

Кроме школы STEAM, о запуске объявил и проект STEMBRIDGE. Плюс уже известная частная школа «Апельсин» укрупняется и объявила набор в 5–8-е классы. Через год она хочет закрыть уже всю линейку от 5-го до 11-го классов. Делается это за счет слияния с репетиторским центром «100 баллов». Информированный источник сообщил нашей редакции, что в «Апельсин» могла влиться и команда STEMBRIDGE. Однако не сложилось.





В любом случае можно предположить, что борьба за учеников будет нешуточной, потому что, как правило, и уже существующие частные школы, и новички, предлагают цену примерно $400 в месяц в эквиваленте.





Школа STEAM заявила о 792 рублях за месяц. Сейчас это около $390. В STEMBRIDGE ценник — 9720 рублей в год. Это около $460 за месяц. При этом обещается двухразовое питание. Если с продленкой, накидывается от 24 рублей в день. Могут быть и занятия в кружках (студиях) за отдельную плату. «Апельсин — 100 баллов» для 5–8-х классов выставил цену 700 рублей, то есть $350. За питание дополнительно надо отдать 120 рублей в месяц. Для более состоятельных есть пакет с дополнительными занятиями. Это плюс еще 500 рублей. Самый полный комплект, где есть дополнительные кружки, — это 1400 рублей (почти $700 в месяц). В этом случае, как и в предыдущем, включено пятиразовое питание. Есть и своя дисконтная программа.





Но конкуренция, как известно, заключается не только в цене. У STEAM еще совсем недавно не было помещения, что вызывало сомнения. Но сейчас они нашли «козырное» место в пешей доступности от станции метро «Немига» (пр-т Победителей, 5). С другой стороны, набирают только в 5-й класс.





STEMBRIDGE расположился недалеко от станции метро «Московская» (пр-т Независимости, 117). Берут в 1–7-е классы, а 8–11-е будут появляться последовательно с 2019 года. «Апельсин — 100 баллов», как уже говорилось, заявил о наборе в 5–8-е классы тоже с перспективой роста до 11. Школа разбросана по трем локациям: 5–6-е классы занимаются под Минском в Сенице и Колодищах, 7–8-е классы — в городе в районе станции метро «Спортивная» (ул. Бельского, 15).





Все названные нами школы предлагают нестандартный, то есть отличный от государственных школ, подход. В том числе это 4С (Critical Thinking — критическое мышление, Communication — коммуникация, Collaboration — сотрудничество, Creativity — креативность) и STEM-педагогика (Science — естественные науки, Technology — технологии, Engineering arts — инженерное искусство, Mathematics — математика).





Но есть одно интересное предложение у STEMBRIDGE, которое рассчитано на специфическую клиентуру — хоумскулеров. Сейчас те, кто выбирает домашнее или условно домашнее обучение (не по медицинским показаниям), вынуждены, как правило, подавать документы в российские дистанционные школы. Но такой вариант не совсем удобен. Поэтому STEMBRIDGE предлагает приходить к ним на так называемый индивидуальный план. Это единственный вариант легального хоумскулинга в Беларуси. Государственные школы очень часто соглашаются на него неохотно либо же и вовсе отказывают.





Частная школа, видя спрос, намерена зайти в этот сегмент с 2019 года. Там не исключают, что услугу могут начать оказывать уже в предстоящем учебном году. Но в этом случае цена за год для хоумскулеров должна быть не более той, что берется с обычных учеников в месяц. Иначе российские конкуренты задавят демпингом. У них встречаются такие предложения, когда за год цена может составлять всего $200 и даже $150. Теоретически близкий к этим суммам ценник могут выставить и белорусы. Ведь на хоумскулеров тратится меньше ресурсов. Как правило, нужно только проведение аттестации.



