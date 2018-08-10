



Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк пояснила, в чем дело.





28 июля в районе дома № 18а по улице Батова стреляли в мужчину, личность которого пока неизвестна. О происшествии в милицию сообщили... свидетели, а не он сам. Личность стрелявшего известна. Но пока даже нельзя сказать, как квалифицировать это правонарушение и что делать дальше. По логике — нет потерпевшего, значит нет виноватых.





Для расследования дела необходимы показания пострадавшего, нужно установить степень повреждений, понять предполагаемые мотивы поступка «стрелка» и так далее.





Пострадавшего и свидетелей просят откликнуться по телефонам: 77-97-83, (8029)163-00-48 или по телефону милиции: 102.