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Врача пинской больницы подозревают в неоказании помощи тяжелому пациенту

Мужчина после отказа в осмотре скончался в приемном отделении.

По данному факту проводилась проверка пинской межрайонной прокуратурой. Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, врач общей практики Пинской центральной больницы подозревается в том, что в ночь с 11 на 12 февраля нынешнего года, будучи на дежурстве в отделении, без уважительных причин не оказал медицинскую помощь больному. Мужчину (1976 г.р.) в отделение бригада Пинской центральной поликлиники, но без врачебной помощи он днем скончался в палате приемного отделения.

Межрайонный прокурор после получения заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы по вопросам выяснения правильности оказания (неоказания) медицинской помощи принял решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РБ. Материалы направлены в Пинский МРОСК для организации предварительного следствия.
"Вечерний Брест"
15:47 10/08/2018






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