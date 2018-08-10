Оформила дочь в детский дом





Наташе Козловой 22 года. В таком ещё юном возрасте она узнала так много боли и разочарований, что хватило бы на несколько судеб.





Её родная мама с табличкой «Помогите ребёнку-инвалиду» работает на цыганскую семью, побираясь возле гомельских магазинов. Папа беспробудно пьёт, его особенно не волнует, что в доме появился младенец, его внук Кирюша. А отец ребёнка, паренёк из Воронежа по имени Паша, узнав, что Наташа беременна, заявил: «Это твои проблемы, ищи деньги на аборт» и внёс девушку в чёрный список в соцсетях.





Жизнь в зашарпанных стенах, пропитанных запахом сигарет и алкоголя, впроголодь, со стыдом за родителей и ненавистью к собственной судьбе… Многие в таких ситуациях ломаются. Но только не она.





…Маму Наташи лишили родительских прав, когда малышке было всего два годика. Горе-мамаша, ни сказав никому ни слова, пошла оформлять дочурку в детский дом.





– Эту историю мне рассказала бабушка, – вспоминает Наташа. – Сначала меня определили в гомельский приют, потом перевели в Мозырь. Но мой дедушка, тогда он ещё был жив, надавил на папу, чтобы тот поехал меня забирать. Папа поехал. Но растил меня не он, а двоюродная бабушка Мария с дедушкой Володей.





Пожилые люди воспитывали Наташу, вкладывая в неё всю свою любовь. Но ушли из жизни один за другим, когда девочке было 15 лет. Несовершеннолетней Наташе уже тогда пришлось самостоятельно делать выбор – окончить 11 классов, как она хотела, но только в стенах детского дома. Или же после 9-го класса поступать в колледж – как говорится, идти на свои хлеба.





Денег было только на билет в одну сторону





Практически сирота при живых родителях, она пошла учиться в Речицкий государственный аграрный колледж. Но его, как, впрочем, и аграрный колледж в Витебске, так и не окончила – сердце лежало к лошадям.





Некоторое время просто подрабатывала в кафешках, окончив курсы официанта-бармена. Ключевой поворот в жизни девушки наступил после звонка знакомой. Та ей предложила поступить в школу наездников в Воронежской области.





– Я с девяти лет занималась верховой ездой и туда без проблем поступила, – улыбается Наташа. – Добиралась на поезде, денег было только на билет в одну сторону. Стипендия оказалась маленькой, 20 рублей по нашим деньгам. Меня спасло, что там было бесплатное питание – завтрак, обед, и с собой студентам давали консервы, картошку, макароны.





Школа наездников вдохновляла девушку, появились светлые мечты связать свою судьбу с конным спортом. Там же она познакомилась с будущим отцом своего ребёнка – ветеринаром и наездником Пашей.





– После учёбы у него были планы построить свой конный клуб, землю он уже купил, планировали работать там вместе, – говорит Наташа. – Встречались полгода. Но отношения не заладились, и мы расстались. А спустя некоторое время узнала, что беременна.









«Не отговаривайте меня, всё равно это сделаю»





Наташа через соцсети сразу же сообщила Паше о беременности:





– Когда он прочёл, поставил меня в чёрный список, стал избегать. А при встрече в его глазах увидела испуг, он сказал, что денег на аборт у него нет, мол, ищи сама.





Наташа понимала, что не сможет прокормить малыша. А впереди ещё два года учёбы. Она даже устроилась в частный конный клуб, чтобы заработать деньги на аборт. Но через неделю работники заподозрили, что девушка беременна. И вежливо отправили её домой. Деньги у Наташи были, как всегда, только на билет.





Когда о беременности дочери узнал отец, то развёл руками: «это твои проблемы». Мама же на признание дочери: «Я беременна» и вовсе заявила: «А я выхожу замуж за цыгана и уезжаю в Украину».





– Родителям было всё равно, буду я рожать или нет, – говорит Наташа. – О какой-либо помощи речи вообще не шло. Доктор дала направление на аборт и на предабортную консультацию. Я решила сходить, составила для себя текст. Твёрдо знала, что скажу: «Не отговаривайте меня, всё равно это сделаю».





Беседу вела Ольга – волонтёр центра поддержки семьи и материнства «Мамалето».





– Я долго ждала приёма и уже свой текст забыла, – вспоминает Наташа. – Женская консультация закрывалась, мы с Олей вышли во дворик, сели на скамейку. Она начала говорить, что в животике у меня маленькая жизнь, что у него уже сердечко стучит. Но на меня больше всего подействовало то, что мне пообещали помочь. Сказали, что я не останусь одна. Сразу после этого разговора решила сохранить ребёнка.





Когда увидели квартиру, поняли – ребёнка заберут





С этого момента начался новый виток в жизни Наташи. На этот раз – приятный, хотя и хлопотный. Проблем было немало. Оказалось, что в двухкомнатной квартире, где Наташа живёт с отцом, совершенно невозможно растить малыша.





– Когда увидели, в каком состоянии квартира, поняли, что ребёнка у Наташи сразу заберут, – говорит руководитель Гомельского благотворительного общественного объединения «Центр поддержки семьи и материнства “Мамалето”» психолог Людмила Логунова. – Комната отца – прокурена и завалена хламом, а в Наташиной нет даже обоев. Свет отключили за неуплату. Еды в доме не было. Денег нет вообще – какие-то копейки со случайных халтур отца он сразу же пропивал. Когда Наташу положили на сохранение, мы даже просили докторов оставить её подольше в больнице – там чисто, можно спокойно поспать и поесть.





Волонтёры «Мамалето» тут же взяли под своё крыло будущую маму – связались с Гомельской епархией, которая вместе с приходом храма святого праведного Иоанна Кормянского стала помогать Наташе деньгами. На эти средства нашли рабочих, которые сделали косметический ремонт, поклеили обои.





Холодильник отдали неравнодушные люди, а ещё детскую кроватку, коляску, одежду для малыша и даже для Наташи – ведь все вещи остались в Воронеже.





Но дела шли не так быстро, как хотелось – деньги по рождению ребёнка Наташа не могла получить долгое время, так как не было справки об академическом отпуске. Продукты и все необходимые вещи приносили волонтёры.





– Мы понимали, что если никто не заступится за девочку, то неизвестно чем эта история закончится, – говорит Людмила. – Сделали ей «академку» для выплаты единовременного пособия по рождению, написали гарантийное письмо в горэнергосбыт об отсроченной уплате долга за тепловую энергию. Благодаря этому свет подключили, не дожидаясь полной уплаты долга, который накапливался с 2013 года.





Сейчас Наташа находится в социально опасном положении, так как нет источника дохода. Но главное, чтобы ребёнка не забрали. Когда девушка получила деньги, мы погасили все долги по коммуналке.









«Нас двое, а значит, мы сможем преодолеть все трудности»





Сейчас счета за квартиру с отцом разделены. Мужчина, впрочем, как пил, так и продолжает пить и работать не думает. Службы, которые ходят с проверками, никак не могут на него повлиять.





Наташа родила шесть месяцев назад. Мальчишку назвала Кириллом. А Оля, благодаря которой Наташа сохранила малышу жизнь, стала ему крёстной мамой.





Молодая мама быстро научилась справляться с сыном. До декабря она в академическом отпуске. За время декрета планирует закончить учёбу дистанционно. С решением этого вопроса Наташе тоже обещают помочь волонтёры. Потом скорее всего уедет работать в Воронеж.





– Сюда вернёшься?





– Наверное, нет.





– А отец ребёнка знает, что у него сын?





– После УЗИ написала, что будет мальчик. Он ответил, что помогать не будет. Но Кирюша носит отчество отца – Павлович.





– На алименты не подала?





– Были мысли, но это сложно, ведь он в России, да и мне не хочется. Я могу его пожалеть и пожелать только добра. Хорошо, что всё случилось сейчас, а не потом....





– А как же твоя мама – всё-таки рада внуку?





– Мама появилась, когда ребёнок родился. Потом ещё пару раз приходила.





– Мы на дверь Наташиной комнаты повесили замок, чтобы никто еду не забирал. Мы продукты приносим, а мама приходит и забирает, – вступает в диалог Людмила Логунова.





– Я даже не знаю, чем она занимается, – продолжает Наташа. – Бродяжничает, у неё нет прописки.





– А где живёт?





– Везде.





– А твой отец? Ведь маленький внук с ним под одной крышей, неужели совсем безразличен?





– Совсем. Дошло до того, что начал требовать у меня денег. Но я не доверяю ему карточку. Ведь раньше он украл украшения, которые бабушка мне оставила.





– Как не повторить ошибки родителей?





– Наверное, нужно больше думать головой. Благодаря этой ситуации я очень изменилась, выросла духовно. Поняла, что никогда нельзя опускать руки. Я жива и у меня есть моё сокровище!





– Как видишь своё будущее? Оно светлое?





– Конечно! – улыбается. – Всё благодаря хорошим людям и… Кирюше. Конечно, тяжело будет одной. Но благодаря своему ребёнку я с каждым днём становлюсь только сильнее и мудрее. Надеюсь, я стану для Кирюши самой лучшей мамой! Мы с ним уже семья – нас двое, а значит, мы сможем преодолеть все трудности! Я неустанно благодарю Господа за Кирюшу, за всех добрых волшебниц с «Мамалето». Без них не было бы сказки с хэппи-эндом…