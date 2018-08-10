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На голове чулки, на руках - носки: грабитель маскировался, но безуспешно

Мужчина, воспользовавшийся тем, что дверь была открыта, проник в квартиру своей знакомой в г.п. Уречье Любанского района. В момент проникновения на голове мужчины были надеты чулки, а на руках – носки, сообщает Любанский районный отдел Следственного комитета Беларуси.

"В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан спустя несколько часов. Им оказался 51-летний житель г.п. Уречье, ранее неоднократно судимый за совершение хищений. В ходе личного обыска при нем была изъята часть похищенных денежных средств – $200", - рассказали милиционеры.

Как пояснил подозреваемый, чулки на голову он надел, чтобы его не узнала потерпевшая, с которой они ранее были знакомы, а носки на руки – чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 (грабеж, совершенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса РБ. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и полное исследование обстоятельств произошедшего.

Интерфакс
15:07 10/08/2018






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