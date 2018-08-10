"В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан спустя несколько часов. Им оказался 51-летний житель г.п. Уречье, ранее неоднократно судимый за совершение хищений. В ходе личного обыска при нем была изъята часть похищенных денежных средств – $200", - рассказали милиционеры.





Как пояснил подозреваемый, чулки на голову он надел, чтобы его не узнала потерпевшая, с которой они ранее были знакомы, а носки на руки – чтобы не оставлять отпечатков пальцев.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 (грабеж, совершенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса РБ. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и полное исследование обстоятельств произошедшего.



