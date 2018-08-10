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Из-за сигареты в Минске сгорел ВАЗ и "подгорели" еще три авто и сам курильщик

Пожар произошел во 2-м Велосипедном переулке в Минске 9 августа около 5 вечера.
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В результате пожара автомобиль «ВАЗ-2108» 1989 г.в. был полностью уничтожен огнем. 

Также были повреждены 3 рядом припаркованных автомобиля: «Мерседес Бенц GL450» 2007 г.в. (повреждена задняя часть автомобиля), «Опель Вектра» 1998 г.в. (повреждена левая блок-фара, передний бампер), «Ауди А4» 2000 г.в. (повреждены передний бампер, передние блок-фары, капот, решетка радиатора).


На пожаре получил ожоги лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей 1-3 степеней (45%) мужчина 1985 г.р., который бригадой СМП госпитализирован в учреждение здравоохранение.

Причина произошедшего - неосторожное обращение пострадавшим с огнем при курении.


"Белорусский партизан"
13:51 10/08/2018






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