В результате пожара автомобиль «ВАЗ-2108» 1989 г.в. был полностью уничтожен огнем.





Также были повреждены 3 рядом припаркованных автомобиля: «Мерседес Бенц GL450» 2007 г.в. (повреждена задняя часть автомобиля), «Опель Вектра» 1998 г.в. (повреждена левая блок-фара, передний бампер), «Ауди А4» 2000 г.в. (повреждены передний бампер, передние блок-фары, капот, решетка радиатора).









На пожаре получил ожоги лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей 1-3 степеней (45%) мужчина 1985 г.р., который бригадой СМП госпитализирован в учреждение здравоохранение.





Причина произошедшего - неосторожное обращение пострадавшим с огнем при курении.



