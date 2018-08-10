В Минске маршрутка врезалась в столб - есть пострадавшие





Как сообщает столичная ГАИ, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz двигался по ул. Свердлова со стороны ул. Аранской в направлении ул. Бобруйской по третьей полосе, резко перестроился во вторую, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на мачту освещения.





В ДТП есть пострадавшие. Ранения получили водитель и пассажир.