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В Минске маршрутка врезалась в столб - есть пострадавшие

ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова - Бобруйской в Минске.


Как сообщает столичная ГАИ, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz двигался по ул. Свердлова со стороны ул. Аранской в направлении ул. Бобруйской по третьей полосе, резко перестроился во вторую, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на мачту освещения. 

В ДТП есть пострадавшие. Ранения получили водитель и пассажир.

ABW.by
13:59 10/08/2018






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