Ложная тревога: пропавшие в Карелии белорусы нашлись

​"Всё в порядке! Пропавшие в Карелии нашлись! Спасибо всем большое за отзывчивость!", — написала она.





Напомним, ранее девушка бросила клич в социальных сетях с просьбой к пользователям сообщить ей, если у них имеется какая-либо информация о пропавших мужчинах.





"22 июля 2018 года Воробей Леонид Петрович с двумя друзьями: Волосюк Александр и Чикунов Андрей отправились на машине Volkswagen Sharan светло-серого цвета (на белорусских номерах, возможно последняя цифра номера 7) из Минска в Республику Карелия в поход с байдарками", — рассказала девушка.





По ее словам, мужчины купили российскую сим-карту, с которой отправляли SMS родным. Последнее сообщение от отца Анастасия получила 25 июля. После этого на связь он не выходил.





"Прибыть должны были на реку Северная Шуя. Точное месторасположение, а также номер машины неизвестны. Также неизвестно в каком районе машина была оставлена. 30 июля попробовали написать им смс, доставлена она не была", — пояснила она.







