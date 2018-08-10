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Ложная тревога: пропавшие в Карелии белорусы нашлись

Трое туристов-байдарочников из Беларуси, пропавшие в Карелии, нашлись, об этом сообщила в о Twitter дочь одного из них Анастасия.

​"Всё в порядке! Пропавшие в Карелии нашлись! Спасибо всем большое за отзывчивость!", — написала она.

Напомним, ранее девушка бросила клич в социальных сетях с просьбой к пользователям сообщить ей, если у них имеется какая-либо информация о пропавших мужчинах.

"22 июля 2018 года Воробей Леонид Петрович с двумя друзьями: Волосюк Александр и Чикунов Андрей отправились на машине Volkswagen Sharan светло-серого цвета (на белорусских номерах, возможно последняя цифра номера 7) из Минска в Республику Карелия в поход с байдарками", — рассказала девушка.

По ее словам, мужчины купили российскую сим-карту, с которой отправляли SMS родным. Последнее сообщение от отца Анастасия получила 25 июля. После этого на связь он не выходил.

"Прибыть должны были на реку Северная Шуя. Точное месторасположение, а также номер машины неизвестны. Также неизвестно в каком районе машина была оставлена. 30 июля попробовали написать им смс, доставлена она не была", — пояснила она.


По словам Анастасии, отец и его друзья планировали вернуться в Минск 4 августа. После сообщений о пропаже, размещенных в прессе, мужчины вышли на связь в пятницу 10 августа, передает sputnik.by

13:26 10/08/2018






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