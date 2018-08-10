Ханжество во власти: брестчанина не пустили в исполком в шортах

— На улице жара, я пришел по делам, — описывает свою ситуацию Максим TUT.BY . — На мне были шорты до колена, майка-поло и светлые кроссовки. Охранник на входе отказался меня пропускать. Свое решение он объяснил коротко: у него приказ от руководителя. Какого именно не указал. Учитывая, что спорить в таких случаях бесполезно, я ушел. Но вопрос у меня остался: «Если я не работаю в этом здании, почему я обязан соблюдать дресс-код?»





В Брестском облисполкоме пояснили, что нерешенных вопросов относительно одежды у них не возникало. И предупредили: если у человека есть вопрос, ему всегда готовы все пояснить.





TUT.BY попросил прокомментировать ситуацию специалистов юридической компании REVERА.





— В Беларуси нет законодательных норм, которые бы устанавливали определенный дресс-код или запрет на какую-то одежду для посетителей общественных мест. В том числе госучреждений, — поясняют юристы. — При этом одежда не должна оголять интимные части тела, нельзя появиться в общественном месте в нижнем белье. Это может расцениваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф до 30 «базовых» или административный арест.





По словам специалистов, законных оснований, чтобы не пустить кого-то в шортах в здание исполкома, музея или ресторана, нет. Исключение действует лишь тогда, когда человек появляется в общественном месте в грязной одежде и может испачкать других или повредить имущество организации.





— Организации вправе внутренними документами устанавливать требования к внешнему виду и одежде только своих работников, — продолжают в юридической компании REVERА. — Руководство может, а в некоторых случаях обязано прописать правила внешнего вида для сотрудников. Это может быть вызвано производственной необходимостью или тем, что нарушение дресс-кода мешает сотруднику выполнять свои обязанности.





В законодательстве, говорят юристы, есть обязательные требования к некоторым работникам носить специальную, санитарную, форменную, а иногда и фирменную одежду. Эти правила нарушать нельзя.





— В Беларуси планировали разрешить владельцам кафе и ресторанов устанавливать дресс-код для посетителей. Но все закончилось на стадии обсуждения, — отмечают собеседники.





— Что делать человеку, которого не пустили в административное здание из-за неподходящей одежды?





— Он может оставить запись в Книге замечаний и предложений, обратиться в вышестоящий орган или суд. Действие организации могут быть расценены как самоуправство.