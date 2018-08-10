Radio Svaboda svaboda.org

Вышел на "охоту": гродненец нашел старую американскую медаль в заброшенном доме

Необычную находку житель Гродно обнаружил в одном из нежилых домов на улице Cоветских пограничников. Мужчина отправился на фотоохоту и никак не ожидал, что найдет медаль.

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