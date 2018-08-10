Вышел на "охоту": гродненец нашел старую американскую медаль в заброшенном доме
Необычную находку житель Гродно обнаружил в одном из нежилых домов на улице Cоветских пограничников. Мужчина отправился на фотоохоту и никак не ожидал, что найдет медаль.
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Как медаль там оказалось? Доподлинно неизвестно. Как удалось узнать Гродненской правде, что подобные награды получали стрелки, служащие в Национальной гвардии США. Их давали за успешное участие в товарищеских матчах и стрельбах.
12:41 10/08/2018
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