Привлек гродненцев магазин на улице Южной не только своими масштабами, но и акциями. Первой сотни клиентов давали подарки, а также у входа в магазин работал бесплатный фудкорт, пишет hrodna.life





Кирилл и его друзья пришли к секонд-хэнду первыми. Молодые ребята хотели приобрести в первую очередь брендовую одежду.





«Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому приходим сюда первыми. Были у магазина где-то в 20:00, а уже к ночи стали подтягиваться и другие люди», - говорит Кирилл.





К 23:00 возле секонд-хэнда стояла очередь около 20 человек. В основном это молодежь. Утром к новому магазину пришли и люди постарше.





"Вы думаете мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ", - сказала перед открытием одна из пенсионерок.





Открыли дверь в крупный секонд-хенд в 9 утра и люди рухнули туда толпой.























