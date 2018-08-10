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"Не от хорошей жизни здесь стоим": на открытии секонд-хенда очередь занимали с вечера

Открытие самого крупного секонд-хенда в городе 10 августа вызвало ажиотаж у гродненцев. Очередь у входа в магазин люди стали занимать еще с вечера, а до открытия набралось более 200 человек.

"Не от хорошей жизни здесь стоим": на открытии секонд-хенда очередь занимали с вечера
Привлек гродненцев магазин на улице Южной не только своими масштабами, но и акциями. Первой сотни клиентов давали подарки, а также у входа в магазин работал бесплатный фудкорт, пишет hrodna.life

Кирилл и его друзья пришли к секонд-хэнду первыми. Молодые ребята хотели приобрести в первую очередь брендовую одежду.

«Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому приходим сюда первыми. Были у магазина где-то в 20:00, а уже к ночи стали подтягиваться и другие люди», - говорит Кирилл.

К 23:00 возле секонд-хэнда стояла очередь около 20 человек. В основном это молодежь. Утром к новому магазину пришли и люди постарше.

"Вы думаете мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ", - сказала перед открытием одна из пенсионерок.

Открыли дверь в крупный секонд-хенд в 9 утра и люди рухнули туда толпой.







11:35 10/08/2018






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