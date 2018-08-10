Три белорусских туриста-байдарочника пропали в Карелии

Граждане Беларуси Леонид Воробей, Александр Волосюк и Андрей Чикунов прибыли в Санкт-Петербург 23 июня, затем отправили родным сообщение, что с ними все в порядке. 25 июня они уже были в Карелии, о чем также оповестили родственников.





Сообщается, что после этого мужчины, которые должны были сплавляться на байдарках по реке Северная Шуя, на связь не выходили. Родные отослали им смс 30 июля, но оно доставлено не было.





По информации ресурса, вернуться белорусы на родину планировали 4 августа, однако до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.



