В Гродно директор турфирмы проиграла деньги клиентов в ставках в букмекерской конторе





Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, в апреле 2018 года подозреваемая зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью по оказанию услуг в сфере отдыха и какое-то время работала, не нарушая закон. К июню у нее накопились долги личного плана, и девушка решила воспользоваться средствами клиентов, вложивших деньги в путевки. Взятые из кассы 25 тысяч белорусских рублей она хотела приумножить, сделав несколько ставок на теннис.





Прогнозы, к ее сожалению, не сбылись, средств залатать очередной финансовый пробел не оказалось, а в милицию стали обращаться недовольные граждане. На руках у них были выданные турфирмой документы, но по вышеописанной причине запланированный отдых так и не случился.





Всего на данный момент от действий нечистой на руку женщины пострадали пять человек. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.211 УК РБ “Присвоение либо растрата”.