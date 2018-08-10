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В Гродно директор турфирмы проиграла деньги клиентов в ставках в букмекерской конторе

31-летняя жительница Гродно попала в незавидную ситуацию. Являясь директором туристической фирмы, она проиграла деньги клиентов в ставках на спорт.

В Гродно директор турфирмы проиграла деньги клиентов в ставках в букмекерской конторе

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, в апреле 2018 года подозреваемая зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью по оказанию услуг в сфере отдыха и какое-то время работала, не нарушая закон. К июню у нее накопились долги личного плана, и девушка решила воспользоваться средствами клиентов, вложивших деньги в путевки. Взятые из кассы 25 тысяч белорусских рублей она хотела приумножить, сделав несколько ставок на теннис.

Прогнозы, к ее сожалению, не сбылись, средств залатать очередной финансовый пробел не оказалось, а в милицию стали обращаться недовольные граждане. На руках у них были выданные турфирмой документы, но по вышеописанной причине запланированный отдых так и не случился.

Всего на данный момент от действий нечистой на руку женщины пострадали пять человек. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.211 УК РБ “Присвоение либо растрата”.
s13
11:06 10/08/2018






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