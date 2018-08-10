С 4 по 20 августа 2018 г. присылайте предложения на лучшее название для первого прототипа юнимобиля SkyWay для людей с ограниченными возможностями.

Название юнимобиля впервые будет озвучено на специализированной выставке "ИнваЭкспо. Общество для всех", которая пройдёт с 12 по 14 сентября 2018 г. на территории ВДНХ в Москве.





В конструкции данного транспортного средства впервые в истории воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле-коляске, имеет возможность управлять автомобилем. «Всё, что мы делаем, наполнено гуманизмом: единственно правильным отношением к миру через любовь ко всему Человечеству и каждому Человеку» – прокомментировал разработку в своём выступлении генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий:





- У нас среди инвесторов много людей с ограниченными возможностями, в том числе колясочников, и я обещал им помочь, расширив их коммуникативность и предоставив новые возможности. Не только для наших инвесторов. Около 130 миллионов человек в мире – инвалиды колясочники, для которых от мобильности зависит возможность получения рабочих мест. С этим электромобилем они смогут стать, например, таксистами или развозчиками пиццы. В машину водитель заедет на инвалидном кресле и, сидя в нём, сможет управлять ей. Само кресло выполнено как кресло водителя, имеет электропривод, на котором можно проехать 40 км со скоростью до 20 км/час, то есть само инвалидное кресло, не имеющее аналогов в мире, является маленьким электромобилем. Эту разработку мы покажем на специализированной выставке в Москве в сентябре этого года, чтобы привлечь максимальное внимание не только к разработке, но и к проблеме мобильности для людей с ограниченными возможностями.





Юнимобиль соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к автомобилям класса М1 и может эксплуатироваться на дорогах общего пользования.

Технические характеристики: Максимальная скорость – 100 км/ч;

Запас хода – 120 км;

Снаряжённая масса – 990 кг;

Зарядка батареи – от бытовой сети;

Время полного заряда – 10 часов.

В качестве опции юнимобиль может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом собственной разработки с запасом хода до 40 км.