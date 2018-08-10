Белорусская фирма SkyWay создала автомобиль для инвалидов. В мире подобного нет
Юнимобиль SkyWay: объявлен конкурс на лучшее название электромобиля. Главный приз в размере 100 000 инвестиционных долей. Регистрация на сайте unimobile.by.
С 4 по 20 августа 2018 г. присылайте предложения на лучшее название для первого прототипа юнимобиля SkyWay для людей с ограниченными возможностями.
Название юнимобиля впервые будет озвучено на специализированной выставке "ИнваЭкспо. Общество для всех", которая пройдёт с 12 по 14 сентября 2018 г. на территории ВДНХ в Москве.
В конструкции данного транспортного средства впервые в истории воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле-коляске, имеет возможность управлять автомобилем. «Всё, что мы делаем, наполнено гуманизмом: единственно правильным отношением к миру через любовь ко всему Человечеству и каждому Человеку» – прокомментировал разработку в своём выступлении генеральный конструктор SkyWay Анатолий Юницкий:
- У нас среди инвесторов много людей с ограниченными возможностями, в том числе колясочников, и я обещал им помочь, расширив их коммуникативность и предоставив новые возможности. Не только для наших инвесторов. Около 130 миллионов человек в мире – инвалиды колясочники, для которых от мобильности зависит возможность получения рабочих мест. С этим электромобилем они смогут стать, например, таксистами или развозчиками пиццы. В машину водитель заедет на инвалидном кресле и, сидя в нём, сможет управлять ей. Само кресло выполнено как кресло водителя, имеет электропривод, на котором можно проехать 40 км со скоростью до 20 км/час, то есть само инвалидное кресло, не имеющее аналогов в мире, является маленьким электромобилем. Эту разработку мы покажем на специализированной выставке в Москве в сентябре этого года, чтобы привлечь максимальное внимание не только к разработке, но и к проблеме мобильности для людей с ограниченными возможностями.
Юнимобиль соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к автомобилям класса М1 и может эксплуатироваться на дорогах общего пользования.
Технические характеристики: Максимальная скорость – 100 км/ч;
Запас хода – 120 км;
Снаряжённая масса – 990 кг;
Зарядка батареи – от бытовой сети;
Время полного заряда – 10 часов.
В качестве опции юнимобиль может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом собственной разработки с запасом хода до 40 км.
11:00 10/08/2018
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