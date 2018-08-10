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На севере Беларуси вырастили персики. Туристы в восторге, хоть они и меньше обычных

Богатый урожай персиков вырастили на агроусадьбе под Новолукомлем, к новому году планируют собрать урожай бананов.

Об урожае южных фруктов, которые собирают в Беларуси, был показан сюжет в вечернем новостном выпуске ОНТ.

В сюжете было отмечено, что туристы в восторге от того, что могут на севере Беларуси собственными руками собрать персики. "Они чудесные, очень сладкие, хоть и меньше обычных персиков", — рассказала туристка.


В оранжереях, где растут экзотические фрукты, в этом году соберут урожай мандаринов, инжира, а к новому году — вырастят бананы. В будущем на площадях агроусадьбы собираются выращивать ананасы.

Это не первый опыт выращивания в Беларуси южных фруктов. Любители экспериментов с бахчой отмечают, что арбузы в стране растут лучше, чем дыни, сообщает sputnik.by.


08:35 10/08/2018






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