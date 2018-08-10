На севере Беларуси вырастили персики. Туристы в восторге, хоть они и меньше обычных
Богатый урожай персиков вырастили на агроусадьбе под Новолукомлем, к новому году планируют собрать урожай бананов.
Об урожае южных фруктов, которые собирают в Беларуси, был показан сюжет в вечернем новостном выпуске ОНТ.
В сюжете было отмечено, что туристы в восторге от того, что могут на севере Беларуси собственными руками собрать персики. "Они чудесные, очень сладкие, хоть и меньше обычных персиков", — рассказала туристка.
В оранжереях, где растут экзотические фрукты, в этом году соберут урожай мандаринов, инжира, а к новому году — вырастят бананы. В будущем на площадях агроусадьбы собираются выращивать ананасы.
Это не первый опыт выращивания в Беларуси южных фруктов. Любители экспериментов с бахчой отмечают, что арбузы в стране растут лучше, чем дыни, сообщает sputnik.by.
08:35 10/08/2018
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