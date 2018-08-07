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Байнет: «В колхозах столько не зарабатывают, сколько просят за школьную форму»

«Беллегпром» рассказал, сколько будет стоить школьная форма в этом году.


По информации начальника управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна Светланы Кахро, стоимость школьного комплекта пиджак – брюки– сорочка отечественного производства обойдутся родителям от 85 до 151 рубля, пишет ex-press.by. А за комплект пиджак – жилет – брюки – сорочка придется отдать от 101 до 181 рубля.

Кроме того, к этой цене будет добавлена торговая надбавка магазина. Белорусские интернет-пользователи не оценили «социально ориентированные» цены от государственного концерна.

«750 рублей на четвероклашку? Между прочим, в регионах это двухмесячная зарплата», – возмущаются пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«А если в семье несколько детей? А если семья неполная?»

«В колхозах столько не зарабатывают, сколько просят за школьную форму».

«Лизинговые организации потирают руки от таких решений властей. Ставка рефинансирования, плюс 10% и форма ваша. Можно брать до 10 лет».

«В Польше школьной формы вообще нет. Дети ходят в обычной одежде. Учебники выдают бесплатно (для учеников 1-8 класса). Так ещё с этого года на каждого ученика независимо от доходов семьи государство выплачивает по 300 злотых (около 80 $) на подготовку ребенка к школе. И это не считая того, что ежемесячно до 18-летия на каждого, начиная со второго, ребенка выплачивается пособие 500 злотых, независимо от доходов семьи. И да, тоже просят рожать... хотя бы по 2-3 ребенка».

«Позор той стране, а точнее тому правительству, из-за которого приходиться брать кредит, чтобы отправить ребёнка в школу. Срам!»

«А ведь буквально лет 10-15 назад депутаты-парламентарии лили елей, как будет здорово, если введут школьную форму, как это поможет малообеспеченным семьям. Вот и приехали».

«Собрали девочку в школу, а по деньгам, как замуж выдали».


08:16 10/08/2018






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