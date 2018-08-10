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На поле что-то пищит: под Минском в выброшенных яйцах нашли цыплят

Женщина в Минском районе обнаружила на поле вылупившихся из яиц цыплят, утилизированных ОАО "1-я Минская птицефабрика", сообщили в эфире ОНТ.

После необходимого инкубационного периода вылупившиеся вовремя цыплята отправляются на производство, а остальные считаются браком. Такие яйца уничтожаются. Контейнер отправляют на завод по утилизации отходов, но на этот раз контейнер не заполнили и яйца выбросили на поле.

Технологическими нормативными актами предусмотрено использование отходов в качестве удобрений. На птицефабрике пояснили, что в данном случае технологический регламент мог быть нарушен, и планируют разобраться в ситуации. Меры примут в соответствии с законом об обращении с отходами.

Через час после обращения на завод яйца утилизировали, а неравнодушные белорусы сумели отпоить водой больше 20 птенцов.

08:14 10/08/2018






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