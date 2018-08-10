Внимание! На внешнем кольце МКАД меняют асфальт, возможны пробки
На участке внешнего кольца Минской кольцевой автодороги начинаются работы по замене асфальто-бетонного покрытия. Движение транспорта до 13 августа на внешнем кольце МКАД от 42-го до 46-го километра может быть затруднено, сообщили в минском "Горремавтодоре".
Работы будут проводится с 20:00 9 августа до 06:00 13 августа на участке внешнего кольца МКАД 42-46 километр. Ремонтировать и менять покрытие планируют пополосно.
ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов в ближайшие дни.
08:09 10/08/2018
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