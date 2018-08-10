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Внимание! На внешнем кольце МКАД меняют асфальт, возможны пробки

На участке внешнего кольца Минской кольцевой автодороги начинаются работы по замене асфальто-бетонного покрытия. Движение транспорта до 13 августа на внешнем кольце МКАД от 42-го до 46-го километра может быть затруднено, сообщили в минском "Горремавтодоре".