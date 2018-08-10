Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Внимание! На внешнем кольце МКАД меняют асфальт, возможны пробки

На участке внешнего кольца Минской кольцевой автодороги начинаются работы по замене асфальто-бетонного покрытия. Движение транспорта до 13 августа на внешнем кольце МКАД от 42-го до 46-го километра может быть затруднено, сообщили в минском "Горремавтодоре".

Работы будут проводится с 20:00 9 августа до 06:00 13 августа на участке внешнего кольца МКАД 42-46 километр. Ремонтировать и менять покрытие планируют пополосно.

ГАИ просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов в ближайшие дни.

08:09 10/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё