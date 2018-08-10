Напомним, вечером 9 июля в одной из высоток по улице Маршала Лосика в Минске из окна седьмого этажа вывалился ребенок. Мальчика спасли прохожие. Трое мужчин поймали его на плед, который успела дать соседка с первого этажа.





После ЧП Рому поместили в реанимацию РНПЦ детской хирургии. Дмитрий Ашуркевич, один из соседей, кто тогда спасал мальчишку, рассказывал, что состояние у ребенка было стабильное: «Переломов нет, только ушибы легкого и печени».





В пресс-службе Минздрава сообщили: две недели назад Рому выписали из больницы.





— На второй день после случившегося мы навестили его в больнице, — рассказывает Иван, один из соседей, кто в тот вечер ловил мальчишку. — Потом через какое-то время жена звонила его маме, мама сказала: «Все хорошо».





Как сейчас себя чувствует мальчик, Дмитрий и Иван не знают.





— Во дворе я их не видел, — говорит Дмитрий. — Обычно, если все хорошо, то хорошо, и про это не вспоминают.



