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Выпавшего из окна высотки мальчика, которого пледом поймали соседи, выписали из больницы

Пятилетнего Рому, который в начале июля выпал в Минске из окна 7-го этажа, выписали из РНПЦ детской хирургии.

Напомним, вечером 9 июля в одной из высоток по улице Маршала Лосика в Минске из окна седьмого этажа вывалился ребенок. Мальчика спасли прохожие. Трое мужчин поймали его на плед, который успела дать соседка с первого этажа.

После ЧП Рому поместили в реанимацию РНПЦ детской хирургии. Дмитрий Ашуркевич, один из соседей, кто тогда спасал мальчишку, рассказывал, что состояние у ребенка было стабильное: «Переломов нет, только ушибы легкого и печени».

В пресс-службе Минздрава сообщили: две недели назад Рому выписали из больницы.

— На второй день после случившегося мы навестили его в больнице, — рассказывает Иван, один из соседей, кто в тот вечер ловил мальчишку. — Потом через какое-то время жена звонила его маме, мама сказала: «Все хорошо».

Как сейчас себя чувствует мальчик, Дмитрий и Иван не знают.

— Во дворе я их не видел, — говорит Дмитрий. — Обычно, если все хорошо, то хорошо, и про это не вспоминают.

TUT.by
07:54 10/08/2018






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