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В пункте "Веселовка" на границе с Украиной возобновили проезд

Оформление всех видов транспорта возобновлено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Оформление всех видов транспорта в пункте пропуска "Веселовка" возобновлено в полном объеме", - проинформировали в ведомстве. Как сообщалось, 27 июля с 16.00 в пункте пропуска было прекращено оформление грузового автотранспорта из-за нарушения работы программного обеспечения. Оформлялись только легковые транспортные средства белорусской регистрации, пишет БелТА.
22:10 28/07/2018






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