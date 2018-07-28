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Погуляли с бензопилой в масках. Силовики нашли в Кричеве парня и его сообщников

Молодые люди признались, что делали это ради лайков и популярности в интернете.

В УВД Могилевского облисполкома сообщили, что по факту размещения в интернете видео и фото с участием парня в маске и с бензопилой в Кричеве проводится проверка. Их авторы уже установлены и дают пояснения. Это трое 18-летних местных жителей. 

 
По словам парней, они зарегистрировали в Instagram аккаунт под прозвищем Джон Крамер, который является вымышленным главным героем в серии фильмов ужасов «Пила». Инициатор съемок купил в интернете соответствующую маску, взял в руки бензопилу и отправился с друзьями снимать ролики и фото вечерами в разных частях города, например, возле железнодорожного вокзала и средней школы №8. При этом бензопила была заведена. Затем фото- и видеоматериалы публиковались в вышеупомянутом аккаунте в Instagram.
 
Молодые люди, пишет telegraf.by, поделили между собой обязанности: один выполнял главную роль, второй снимал все на телефон и развозил компанию на автомобиле, третий помогал в съемках. Когда милиционеры заинтересовались «творчеством» парней и вызвали на беседу, выяснилось, что молодые люди просто хотели прославиться в интернете. При этом они заявили, что снимали фото и видео поздно вечером в безлюдных местах. Информация о девушке, которую якобы напугал парень с бензопилой, не подтвердилась.


21:15 28/07/2018






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