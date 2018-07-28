Как стало известно «Нашей Ниве» , причиной стала измена любимой девушки.





Компания друзей парня, которому отдала предпочтение девушка, жестоко издевалась над чувствами Романа и моральных устоев его подруги, в ответ тот сцепился с ними - нескольким парням хорошо досталось.





Но рядовая драка школьников перешла в правовое поле — те вместе с родителями написали на Романа коллективное заявление в милицию, сняли побои.





Роман, говорят знакомые с ситуацией люди, сильно переживал из-за этого - он был перспективным спортсменом и боялся, что его не возьмут из-за этого происшествия в училище олимпийского резерва, а родителям навешают штрафов.





Последние соревнования Романа — первое место на области





В результате парень покончил жизнь самоубийством. Те же школьники, что написали заявления в милицию, сейчас стали объектом издевательств среди сверстников.





Но ситуация необычайная другим.





Рома происходил из многодетной семьи - у родителей еще двое сыновей, он был старшим.





Недавно семья получила льготный кредит на постройку жилья - они решили поставить дом в пригороде Барановичей, поселке Русино.





Но буквально через несколько дней после смерти сына к семье наведались представители банка, так как она уже, выходит, не может считаться многодетной.





Для того, чтобы избежать санкций, семье нужно быстро довести дом до определенной готовности, чтобы продемонстрировать, что деньги направлены именно на строительство, и выполнить другие юридические детали.





Сами они сделать это не успевают, но им вызвались помочь Ромины одноклассники, которые почти ежедневно ездят в Русино, чтобы помогать отцу Романа в мелких текущих делах на стройке.





Известно, что Роман прислуживал в православной церкви, посмертной записки он не оставил.











