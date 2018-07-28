Теперь он не входит в курию Ватикана. Бывшему сановнику приказали оставаться в одиночестве и молиться о прощении грехов, пока церковь расследует обвинения в преступлении почти 50-летней давности.





Как сообщает ВВС, события происходили в 1970-х годах: Теодор Маккаррик обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника. Ранее также были обвинения Маккаррика в сексуальным насилии в отношении молодых священников. Теперь ему 88 лет и он говорит, что ничего не помнит.





В этом году в июне епархия архиепископа Нью-Йоркского заявила, что имеет достаточные сведения об акте насилия в отношении подростка, совершенного почти 50 лет назад кардиналом Теодором Маккарриком. Эти сведения были переданы в полицию и в Ватикан.









Маккаррик стал первым в США кардиналом, которого лишили сана. В течение десятилетий его считали одним из наиболее почитаемых лидеров американских католиков.



