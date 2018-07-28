Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Папа Римский лишил сана архиепископа, которого обвиняют в сексуальном насилии

Папа Римский Франциск лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккаррика, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Теперь он не входит в курию Ватикана. Бывшему сановнику приказали оставаться в одиночестве и молиться о прощении грехов, пока церковь расследует обвинения в преступлении почти 50-летней давности.

Как сообщает ВВС, события происходили в 1970-х годах: Теодор Маккаррик обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника. Ранее также были обвинения Маккаррика в сексуальным насилии в отношении молодых священников. Теперь ему 88 лет и он говорит, что ничего не помнит.

В этом году в июне епархия архиепископа Нью-Йоркского заявила, что имеет достаточные сведения об акте насилия в отношении подростка, совершенного почти 50 лет назад кардиналом Теодором Маккарриком. Эти сведения были переданы в полицию и в Ватикан.

Маккаррик стал первым в США кардиналом, которого лишили сана. В течение десятилетий его считали одним из наиболее почитаемых лидеров американских католиков.


19:58 28/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё