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В Египте к смертной казни приговорили 75 человек

Уголовный суд в Каире в субботу, 28 июля, приговорил к смертной казни 75 человек, среди которых лидеры запрещенного в стране движения Братья-мусульмане и сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, дело касается 739 человек, которых обвиняют в убийствах и незаконных протестных акциях. Решение суда является предварительным и должно быть утверждено религиозной властью страны. Окончательные вердикты будут вынесены 8 сентября.

Также сообщается, что бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны".

Он пробыл на должности всего год, после чего был отстранен от власти в результате военного путча. Позже на двух судебных процессах Мурси приговорили к всего 45 лет заключения и смертной казни. Впрочем, последний приговор был отменен в конце 2016 года.

К слову, движение Братья-мусульмане после свержения Мурси запретили, а свыше 1400 сторонников экс-президента - казнили. Еще более 40 тысяч сторонников Мурси, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, заключили.
18:03 28/07/2018






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