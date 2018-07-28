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Самая красивая в мире девочка живёт в Нигерии

В сети назвали красоту маленькой нигерийки «божественной», но нашлись и критики.

Пятилетняя Джейр из Нигерии названа самой красивой в мире девочкой, пишет британское издание The Mirror.

Фотограф Мофе Бамаива поделилась в своем Instagram снимками Джейр, подписав кадры: «О да, она человек! Но она ещё и ангел».
Бамаива отметила, что у Джейр совсем нет модельного опыта, но ребенок ничуть не боялся камеры.

За несколько дней снимки Джейр набрали десятки тысяч «лайков». Интернет-пользователи назвали ее красоту потрясающей. Однако некоторые обвинили фотографа в использовании фоторедактора. Но Бамаива заверила, что не прибегала к помощи фотошопа.

У Джейр есть две сестры, которые, по словам Бамаивы, обладают «красивыми лицами и сильными характерами». Фотограф уговорила маму девочек создать аккаунт в соцсети.


Год назад СМИ назвали «самой красивой девочкой» в мире россиянку Анастасию Князеву, пишет progomel.by

17:24 28/07/2018






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