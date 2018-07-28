Самая красивая в мире девочка живёт в Нигерии

Пятилетняя Джейр из Нигерии названа самой красивой в мире девочкой, пишет британское издание The Mirror.





Фотограф Мофе Бамаива поделилась в своем Instagram снимками Джейр, подписав кадры: «О да, она человек! Но она ещё и ангел».

Бамаива отметила, что у Джейр совсем нет модельного опыта, но ребенок ничуть не боялся камеры.





За несколько дней снимки Джейр набрали десятки тысяч «лайков». Интернет-пользователи назвали ее красоту потрясающей. Однако некоторые обвинили фотографа в использовании фоторедактора. Но Бамаива заверила, что не прибегала к помощи фотошопа.





У Джейр есть две сестры, которые, по словам Бамаивы, обладают «красивыми лицами и сильными характерами». Фотограф уговорила маму девочек создать аккаунт в соцсети.







