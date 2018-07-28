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Бресту подарили "Ноев ковчег"

Сегодня утром их торжественно принимал глава Бреста Александр Рогачук, который выразил благодарность гостям за то, что те откликнулись на приглашения и приехали в город над Бугом отметить его 999-летие.

В числе приглашенных Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, традиционные наши партнеры из французского Бреста, голландского Кувордена, украинских Луцка и Ивано-Франковска, российских Петрозаводска и Ижевска, и, разумеется, самые близкие географически побратимы из Тересполя и Бяла-Подляски. В подарок Бресту президент этого польского города Дариуш Стефанюк преподнес карту с довоенными улицами Бреста, найденную в музейных запасниках, как напоминание о нашей общей истории. Руководитель гмины Тересполь Кшиштоф Иванюк в своем поздравлении отметил близкие отношения между нашими городами, которые, по его словам, насчитывают 999 лет, и будут укрепляться, если убрать пограничный барьер между странами.

Многие из гостей дарили брестскому мэру местные сувениры и напитки. Так, Алексей Тимофеев, исполняющий обязанности главы администрации Ижевска (оружейной столицы России) решил соригинальничать. Он вручил А. Рогачуку «оружие дружбы» - стеклянный автомат Калашникова с высокоградусным наполнителем. Брестский градоначальник презент оценил. Но, пожалуй, самым интересным был подарок «имениннику» от вице-мэра города-побратима Ашдод (Израиль) Бориса Гидермана, кстати, впервые прибывшего в Брест для участия в официальных мероприятиях. Сувенирный Ноев ковчег - точную копию ветхозаветного - преподнес высокий гость из земли обетованной. 


Как символ мира и безопасности. Гость из Израиля отметил, что в Ашдоде зарегистрированы 99 национальных диаспор, и белорусская в их числе одна из самых активных. Недавно в городе открыли площадь имени Я. Купалы, и каждую осень там проходят купаловские чтения. Слова о мире и дружбе звучали из уст представителей каждой делегации. Своеобразный итог сказанному подвел частый гость нашего Бреста - вице-мэр его французского «тезки» Реза Салами: «Мир должен дышать миром» - подчеркнул представитель страны мушкетеров и двукратных чемпионов планеты по футболу, пишет vb.by


17:18 28/07/2018






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