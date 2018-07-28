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«Сердце не выдержало борьбы за хозяйство с инвалидной коляски». Умер «фермер-миллионер» Валентин Грицук

В четверг, 26 июля, умер известный фермер Валентин Грицук. Об этом в своем Facebook сообщил почетный председатель Минского Столичного Союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин: «Сердце не выдержало борьбы за восстановление своего хозяйства с инвалидной коляски».

Валентин Сидорович стал известен в 90-ые годы, когда открыл свое фермерское хозяйство. У него были огромная птицефабрика на 41 тысячу голов, зарыбленные пруды, тепличное хозяйство, техника, цеха, ангары и офис с вертолетной площадкой. Государство с ним активно сотрудничало (в то время фермерам много помогали). При этом он продолжал жить в небольшом деревянном домике – тратил все деньги на развитие хозяйства.

6 января 2001 года на него напали – избили молотком, сломали позвоночник. Валентин Сидорович выжил, но передвигался только в инвалидной коляске. А хозяйство пришло в упадок, потому что все управление концентрировалось на руководителе. Он не успел найти управленца: «Я пробовал искать управляющего, но достойных не встретил.

Уезжаешь в Минск — а здесь уже порядка нет», – говорил он в интервью TUT.by. Это было последнее его интервью.

Полностью восстановить хозяйство так и не вышло. Валентин не терял надежды, поэтому отказался от социального жилья и остался в своем деревянном доме. А в марте 2018 дом сгорел – вспыхнул газовый обогреватель. Хозяин в это время был на улице, поэтому не смог ни вызвать пожарных, ни как-то потушить пожар. Сгорело абсолютно все – даже содержимое двух несгораемых сейфов. 

Ненадолго он поселился у своей бывшей жены Лилии в Нарочи. С ней он разошелся еще в 1997 году, потому что полностью посвятил себя развитию хозяйства и не сумел уделять семье достаточно времени.     

Еще в мае этого года он обещал чиновникам, что к осени ситуация изменится и хозяйство начнет работать, а он сам – платить налоги. Теперь ситуация с землей неизвестна – скорее всего, ее заберут и отдадут другому хозяйству. А от работы Валентина Сидоровича остались лишь ангары, поржавевшая техника и недостроенное четырехэтажное здание. Все документы и бумаги сгорели в пожаре.


kyky.org
16:52 28/07/2018






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