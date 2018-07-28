Арбузы в Брестской области созрели на месяц раньше обычного

На месяц раньше обычного!





Надо сказать, что с каждым годом белорусская бахча становится все больше. Очень рад этому доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александра Аутко. Именно он, лет 10 назад побывав на арбузном фестивале в Волгоградской области, привез эту идею в Беларусь. Сегодня по разработанной и опробованной им вместе с другими учеными технологии эта вкусная и полезная ягода с успехом возделывается и в производственных масштабах, и на дачных грядках. Больше трех лет под руководством профессора Аутко занимается изучением агробиологических особенностей арбуза в условиях Беларуси старший преподаватель университета Сергей Волосюк. Свои эксперименты ученые ставят не только на опытном участке, но и в масштабах производственных площадей по возделыванию арбуза ОАО «Черняны» Малоритского района, составляющих более 10 га. И результаты, надо сказать, впечатляют. При этом арбузы выращиваются без применения химии.









— Благодаря потеплению климата вегетационный период сельскохозяйственных культур увеличился на 10 — 14 дней, — берет слово Сергей Николаевич. — Да и сумма активных температур за последние десятилетия возросла на 200 — 250 градусов, что соответствует территориальному сдвигу по широте к югу до 200 км. Снизилась глубина промерзания почвы, и увеличилась продолжительность безморозного периода. Такие условия позволяют получать арбуз хорошего качества с высоким (11 — 12%) содержанием сахаров.





Несмотря на неприхотливость культуры и простоту в уходе, при ее возделывании есть некоторые хитрости, позволяющие получить хорошие урожаи намного раньше.





Арбузы дают высокий урожай и хорошее качество плодов на дерново–подзолистых легких супесчаных почвах, которые хорошо прогреваются, аэрированы и водопроницаемы. Они не выносят тяжелых глинистых, заболоченных и холодных почв. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5 — 2 м, а оптимальный pH — 6,5 — 7,5.





Лучшие предшественники для арбуза — многолетние травы, бобовые и зерновые культуры, а вот после бахчевых культур, картофеля и подсолнечника высаживать его не стоит.

На одном месте кавун можно выращивать не более двух сезонов, а возвращать на прежнее место через 5 — 6 лет. В монокультуре накапливаются токсические вещества и возбудители болезней, особенно гриб фузариум. В свою очередь, бахчевые — хорошие предшественники для яровой пшеницы.





Грядку под арбузы лучше всего готовить с осени, внося на 1 кв. м по 3 — 3,5 кг компоста. Весной же дать «минералку»: 30 — 40 г «Суперфосфата», по 15 — 20 г «Сульфата калия» и «Карбамида», 10 — 20 г «Доломитовой муки».





Арбуз можно выращивать как через рассаду, так и прямым посевом семян на грядку. Если вы сторонник рассадного способа, то стоит обратить внимание на такой нюанс, как расположение семян в кассете или индивидуальном горшочке. Посев в центр ячейки позволяет корневой системе равномерно развиваться во всем объеме субстрата и в дальнейшем сформировать большую площадь питания (смотрите таблицу № 1). При смещении семени от центра корешки развиваются односторонне, что потом сказывается на урожайности: она снижается почти на 30%. И связано это с уменьшением как на 23% количества плодов, так и на 8 — 9% средней массы арбузов.









В горшочках объемом 300 — 500 куб. см рассаду выращивают 28 — 30 дней, в пластиковых кассетах по 65 куб. см — 24 — 25 дней. В качестве субстрата используют питательный грунт с нейтральной средой.





25–дневную рассаду Сергей Николаевич высаживал на постоянное место в конце второй декады мая, когда температура почвы на глубине 10 см была выше плюс 12 — 14 градусов. При более низкой рост задерживается. В земле делал лунку, заполнял ее 250 — 300 мл воды, погружал рассаду (заглубляя торфяной блок на 2 — 3 см) и засыпал почвой. Это создавало благоприятные условия для приживаемости и дальнейшего развития корневой системы. Вместе с водой для увеличения микробиологической активности почвы вносил и «Экогум Био»: 10 мл на 1 л воды.





«Триумф».





Что касается посева семян, то все зависит от погоды. Главное, чтобы почва хорошо прогрелась. Для увеличения всхожести и силы роста перед посевом семена можно на 12 часов замочить в растворе «Экогум АФ» (10 мл на 1 л воды).





И высевать надо на глубину 3 — 4 см, располагая в почве горизонтально, это важно. Ряды же лучше направлять с севера на юг.





Посев и посадка шли по схеме 210х80 см в предварительно нарезанные узкопрофильные гряды, которые сразу же укрывались нетканым материалом «СпанБел» (плотность 30 г/кв. м). Сняли полотно только через 24 дня, перед началом цветения женских цветков. Такое укрытие позволило получить существенную прибавку урожая: от 15,1% до 36,5% (смотрите таблицу № 2).









Также на основании исследований температуры воздуха (замеры проводились каждые 2 часа) была установлена ее среднесуточная динамика без укрытия и при его использовании. Среднесуточная температура воздуха под «СпанБелом» была плюс 22,1 градуса. Минимальная под укрытием зафиксирована в 4.00 — плюс 10,6 градуса, а максимальная (плюс 33,7) — в 16.00. В результате исследований было установлено, что в период с 22.00 до 4.00 температура воздуха под укрытием была такой же, как и на контрольной грядке без укрытия. В 6.00 температура воздуха под «СпанБелом» была выше температуры воздуха на 1 градус, в 8.00 — на 4,8, в 10.00 — на 8,1, в 12.00 — на 8,5 и максимально (на 9,9 градуса) — в 14.00. Как оказалось, укрытие повышало температуру воздуха только в светлое время суток. Это связано с действием инфракрасного излучения солнца и созданием теплового эффекта под полотном.





— Надо сказать, что во время созревания плодов чередование высоких дневных температур с достаточно низкими ночными — благоприятный фактор для накопления сахаров, — поясняет Сергей Волосюк. — Если температура все время высокая, возрастает интенсивность дыхания. И вместо ночного оттока сахаров из листьев в плоды они используются на этот процесс. В тропиках, где всегда очень высокие ночные температуры, сахар в плодах почти не накапливается. Поэтому там и нет сладких арбузов.





Укрытие «СпанБел» не только ускоряет созревание первых арбузов на 5 — 6 суток, но и увеличивает образование плодов (смотрите таблицу № 3). И связано это в первую очередь с созданием более благоприятных условий в промежутке от всходов до трех настоящих листьев. Этот период у бахчевых культур в температурном отношении — самый критический. Поэтому создание в это время оптимальных температур оказывает большое влияние на урожайность. Сочетание же рассадного способа возделывания с применением укрытия ускоряет созревание арбуза на 12 — 16 суток, чем просто при посеве семян.





Что касается опыления, то надо помнить о том, что мужские цветки цветут один день, а женские — один–два, поэтому на бахче должно быть много пчел или других насекомых–опылителей. Для полного оплодотворения завязи необходимо от 400 до 1.000 пыльцевых зерен. Интенсивнее всего пчелы опыляют арбузы с 8.00 до 11.00. Именно в это время больше всего цветы выделяют нектара.





Уход за арбузом минимальный: уничтожение сорняков и неглубокое (до 4 см) рыхление междурядий. Поливать надо очень осторожно: переувлажнение почвы для него губительно.





«Импульс».





В брестском эксперименте при выращивании арбуза пестициды не применялись. Ставка была сделана исключительно на экологически чистые природные препараты. По результатам исследований самый ощутимый результат дали некорневые подкормки «Экосилом». Во время вегетации каждые 7 — 10 дней опрыскивали листья его раствором: 0,5 мл на 1 л чистой отстоявшейся воды, температура которой не ниже плюс 20 — 25 градусов. Такие обработки лучше всего проводить утром, когда кутикула листьев, образующая защитный барьер, максимально насыщена влагой, более рыхлая и практически не мешает проникновению препарата внутрь листовой пластинки. Исследования показали, что «Экосил» увеличивает содержание

хлорофилла в листьях арбуза на 15 — 20%. Хлорофилл — один из важнейших внутренних факторов, определяющих интенсивность фотосинтеза и продуктивность растения в целом. В дальнейшем это обязательно скажется на увеличении урожайности и улучшении качества самих полосатых ягод: количество нитратов снизилось, а сахаров увеличилось. В первой партии кавунов, снятых Сергеем Николаевичем на экспериментальных площадках, нитратов было всего лишь 4,5 мг/кг — при норме 60 мг/кг.





Арбуз способен использовать воду из почвы там, где многие другие растения увядают. Главный корень у него короткий, быстро утончается и не играет большой роли в снабжении растения водой. Засухоустойчивость же ему придают развитая корневая система и огромная сосущая сила клеток корневых волосков. По объему, протяженности и рабочей поверхности корневая система бахчевых в несколько раз больше стеблевой системы и опережает ее в развитии.





Устойчивость арбуза к засухе повышается и благодаря большому количеству влаги, которая накапливается в плодах. Во время температурного экстрима она поступает в растение, и оно не увядает. Охлаждение же происходит благодаря испарению влаги листьями.





Арбуз — одна из ценнейших ягод. Ее мякоть содержит пектиновые вещества, целлюлозу, аминокислоты, каротиноиды, кальций, магний, железо, натрий, калий, кобальт, фосфор, витамины, органические кислоты и другие вещества. Неудивительно, что кавун широко используют в лечебном питании, особенно при малокровии, заболеваниях сердечно–сосудистой системы и мочевыводящих путей, печени и желчного пузыря, подагре. Он также обладает антиоксидантными свойствами, регулирует жировой обмен и очищает организм от шлаков, нормализуя микрофлору кишечника.





Факт

При соблюдении агротехники с 1 сотки можно собрать до 90 плодов массой 6 — 10 кг.





Справка «СБ»





Сорта и гибриды арбуза для дачного и приусадебного возделывания:

• раннеспелые — «Триумф», «Огонек», «Асван F1», «Розарио F1», «Ливия F1», «Фермер F1», «Лежебока медовый F1», «Коралл», «Сахарный малыш», «Шапка императора F1», «Мисон F1», «Топган F1», «Романза F1», «Эврика», «Бедуин F1», «Бонта F1», «Мисон F1»;





• среднеранние — «Фотон», «Кримстар F1», «Кримсон свит»;

• среднеспелые — «Импульс», «Астраханский», «Роса F1»;





• среднепоздние — «Холодок», «Икар».



