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Пятилетний "зацепер" катался на цистерне и попал в реанимацию

В Ивьевском районе 5-летний мальчик решил покататься на тракторе с цистерной и попал в реанимацию.


Необычное происшествие произошло вечером 27 июля в деревне Лелюки. Мальчик отдыхал в деревне у своей бабушки и играл во дворе один, калитка была открыта. В определенный момент малый увидел, как по дороге едет трактор с цистерной. Ему стало интересно, он побежал за трактором и зацепился за цистерну.

Водитель успел заметить ребенка и сбросил скорость, однако мальчик не имел сил удержаться и все же упал. Он получил серьезные повреждения и попал в реанимацию, сообщает Гродненская областная ГАИ, сообщает Еврорадио


14:25 28/07/2018






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