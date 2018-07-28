



Необычное происшествие произошло вечером 27 июля в деревне Лелюки. Мальчик отдыхал в деревне у своей бабушки и играл во дворе один, калитка была открыта. В определенный момент малый увидел, как по дороге едет трактор с цистерной. Ему стало интересно, он побежал за трактором и зацепился за цистерну.





Водитель успел заметить ребенка и сбросил скорость, однако мальчик не имел сил удержаться и все же упал. Он получил серьезные повреждения и попал в реанимацию, сообщает Гродненская областная ГАИ, сообщает Еврорадио



