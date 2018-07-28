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Иосиф Кобзон впал в кому

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон впал в кому в одной из московских больниц. По данным СМИ, состояние 80-летнего эстрадного певца резко ухудшилось сегодня ночью.