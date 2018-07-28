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Иосиф Кобзон впал в кому

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон впал в кому в одной из московских больниц. По данным СМИ, состояние 80-летнего эстрадного певца резко ухудшилось сегодня ночью.

На данный момент всенародный любимец подключён к аппарату вспомогательной вентиляции лёгких.

О госпитализации народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который более 13 лет борется с раком, стало известно 18 июля. 20 июля он был переведён в реанимацию. Вместе с тем супруга певца отмечала, что он находится в больнице на плановом лечении. Пресс-секретарь Кобзона также пыталась успокоить поклонников артиста, заявив об отсутствии критичности, пишет ife.ru

12:58 28/07/2018






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