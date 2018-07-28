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В Ждановичах рабочий потерял сознание в спусковой шахте. Его достали спасатели

В Ждановичах спасатели вытащили рабочего, который потерял сознание на глубине 15 метров в шахте канализационно-насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение спасателям о несчастном случае поступило спасателям 27 июля, в 12.38.

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений потерял сознание на глубине 15 метров в спусковой шахте канализационно-насосной станции в поселке Ждановичи Минского района.

 Спасатели вытащили рабочего из шахты, он госпитализирован.

 

Напомним, вечером 22 июля спасатели достали двух мужчин из канализационного колодца в деревне Семково Логойского района. Сначала потерял сознание сын, на помощь ему отправился отец, но и он вылезть не смог, пишет tut.by

10:55 28/07/2018






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