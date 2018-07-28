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Фотофакт. Наши люди в Ялте на ходу загорают. Хотя... наши ли?

В социальных сетях появились фото необычного отдыха в Ялте.


На снимках, опубликованных в группе «Доска позора Ялты», можно заметить, как крыше внедорожника Mercedes с белорусскими "номерами" (3-й регион) во время движения загорает мужчина.

Пользователи сети предположили, что компания была подогрета не только крымским солнцем, но и местным вином.

Справедливости ради стоит заметить, что белорусы к данной картине могут не иметь никакого отношения, т.к. по россии разъезжает немалое количество авто на белорусской регистрации. Или якобы на белорусской регистрации, сообщает ABW.BY


10:13 28/07/2018






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