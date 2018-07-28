Фотофакт. Наши люди в Ялте на ходу загорают. Хотя... наши ли?





На снимках, опубликованных в группе «Доска позора Ялты», можно заметить, как крыше внедорожника Mercedes с белорусскими "номерами" (3-й регион) во время движения загорает мужчина.





Пользователи сети предположили, что компания была подогрета не только крымским солнцем, но и местным вином.





Справедливости ради стоит заметить, что белорусы к данной картине могут не иметь никакого отношения, т.к. по россии разъезжает немалое количество авто на белорусской регистрации. Или якобы на белорусской регистрации, сообщает ABW.BY



