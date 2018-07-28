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Студенткам в Туркменистане запретили носить облегающие платья

Теперь от них требуют носить длинные широкие платья и традиционные штаны с вышивкой - балак. Об этом сообщают корреспонденты радио «Азатлыка» и источники издания в стране.

По словам чиновника Министерства образования, беседовавшего на условиях анонимности, решение о введении новых требований с начала нового учебного года в отношении учащихся было принято на заседании министерства в начале апреля. В настоящее время это решение было доведено до сведения преподавателей и родителей.


По словам преподавателей и родителей, начиная с 20 июля руководство школ обзванивает учащихся с разъяснением новых правил и требованием их исполнения. Пошив новой одежды в обязательном порядке должен быть осуществлен через школу и в указанном предприятии.

Как сообщает источник в Дашогузе, беседовавший на условиях анонимности, данное распоряжение получили и региональные школы.

«В этом году будет введена новая школьная форма для учениц. Об этом поступило распоряжение для школьных преподавателей, которым сообщили, что образцы новой формы поступят в школы 10 августа. Теперь классные руководители, несмотря на каникулы обходят своих учеников и предупреждают, чтобы те не покупали новую форму до 10 августа. Некоторые областные чиновники образования говорят, что это будет широкое платье, штаны и жакет», - отмечает источник.

Школьная форма в виде национальной одежды в школах Туркменистана является обязательной и данное требование исполняется во всех без исключения школах страны, в том числе столичных школах №55 и №57, где в большинстве обучаются представители русской, турецкой и других национальностей. Этот факт нередко вызывает недовольство у родителей учащихся.

24 июля утром в 7:45 около 30 родителей собрались перед 57-ой школой столичного микрорайона и объявили руководству школы, что позволят дочерям носить длинные зеленые платья и традиционные туркменские шапочки - тахья, но при этом отвергают требование о носить традиционные штаны.

По словам обозревателя из Ашхабада Аманмырата Бугаева, беседовавшего с родителями и преподавателями, собравшиеся в первую очередь выразили свое недовольство новым требованием ношения традиционных вышитых штанов и заявили: «Мы согласны на длинные платья, но зачем же лишать детей детства. Как мы объясним это своим дочерям? Сейчас не 18-19 век, мы живет в цивилизованное время».

В свою очередь, по словам Аманмырата Бугаева, руководство школы объяснило, что это распоряжение поступило сверху и потребовало его выполнения. Как сообщили родителям, педварительная стоимость школьной формы составляет 1000-2000 манатов. ($285-571 по курсу ЦБ Туркменистана)

Ранее сообщалось о новом дресс-коде, в том числе требовании ношения туркменских традиционных штанов с вышивкой в отношении госслужащих, в том числе работников сферы образования, пишет ca-news.org

10:10 28/07/2018






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