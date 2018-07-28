Стоп-кадр: на коротком поводке с детьми





Впрочем, удивительно это выглядит только для тех, чьи дети давно выросли и кто не в курсе новой моды. Для молодых мамочек детские поводки и вожжи — никакой не сюрприз. Любой специализированный интернет–магазин предлагает их в самом широком ассортименте, начиная от 10 рублей. А интернет — массу «мимишных» фотографий, где на поводках родители выгуливают одновременно ребенка и собаку. Это вообще вам как с морально–этической точки зрения?





С практической стороной вопроса ведь все более или менее понятно. Взрослым удобнее и проще держать в «узде» нынешнее поколение гиперактивных детей. Даже гиперкинетических, уточняют медики. С ними же зевать нельзя: просто сгустки энергии! То с эскалатора в торговом центре норовят упасть, то столик в кафе на себя опрокинуть, то под колеса броситься... Весь мир мучается с «непоседами в квадрате»: есть данные, что где–то каждый четвертый ребенок нынче неуправляем. И часто не потому, что плохо воспитан, а из–за того, что определенные проблемы во время беременности имела его мама. Таких «бедовых» детей по–хорошему нужно и в школу попозже отправлять, и учить чуть ли не индивидуально. А в нежном возрасте тем более повышенная бдительность не помешает. Тут как раз впору и поводок в виде миленькой такой стилизованной сбруи.





Другое дело — ее символичность, возражают тревожным мамам мамы, которые умеют за всеми поспевать. Хорошо, ребенок еще слишком мал, чтобы понять унизительность момента. Можно самым креативным способом детский поводок преподнести, но он не потеряет своей сути — это веревка для привязывания маленького человека, «короткая цепь». Мол, сами подумайте: что лучше для малыша — ощущение живого тепла взрослой руки или того, что он на жесткой привязи? И потом, разве для того, чтобы научиться вести себя в обществе, не надо набить самому шишек? Ехидные блогеры шутят: для самых непослушных вскоре придумают специальные ошейники с электрошоком, а не умеющим пока пользоваться столовыми приборами еду станут насыпать в миску на полу...





В общем, родительский спор вечен. Кнут или пряник? Удобство или выход из зоны комфорта? Моя ответственность или его права? Можно еще кучу дилемм понаставить, но так и не найти ответа на конкретный вопрос в конкретных обстоятельствах. Действительно, как в одиночку уследить за познающими мир шустрыми близнецами на очень оживленной улице?











