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Кто будет учить детей? Все ниже и ниже проходные баллы для учителей физики

Проходные баллы для будущих учителей физики и математики в Белорусском государственном педагогическом университете остаются на достаточно невысоком уровне.

Белорусские университеты подводят итоги вступительной кампании 2018: до субботы завершается зачисление студентов бюджетной формы обучения. Особое внимание у многих вызывают итоги зачисления в Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) — ведь именно в этом вузе готовят будущих учителей.

Математика — 133 балла, физика — 146
Проходные баллы на физико-математический факультет "кузницы педагогических кадров" продолжают снижаться: в 2017-м они составляли для потенциальных учителей физики и информатики 193 из 400, математики и информатики — 227.

В 2018-м баллы буквально "рухнули": на "Математику и информатику" — 133 балла, "Физику и информатику" — 146.

Для понимания: проходной балл — это результат у того абитуриента, который был последним на зачисление, то есть зачислены на специальности ребята и с более высокими баллами, однако точной градации — у кого и какие баллы — неизвестно.

Максимальный возможный результат при поступлении — 400 баллов, для этого надо на ЦТ сдать три предмета на максимальный балл и иметь "десятку" в аттестате. Если же абитуриент имеет всего 133 балла — теоретически, у него может быть по 30 баллов на каждом ЦТ и 4,3 в аттестате.

С такими результатами вопрос о том, какие люди могут прийти работать в школы, если не будут исключены после сессий, остаются открытым. Если же эти уже первокурсники, имеющие 130-140 баллов, смогут "продержаться" в университете до конца, потом они два года должны будут отработать по специальности — ведь учились за государственный счет.

Не везде все плохо
Впрочем, в БГПУ по ряду специальностей картина куда лучше. Так, на многих набор закрыли победителями и призерами олимпиад, а также выпускниками педагогических классов — в том числе на филологических специальностях, сурдопедагогике и "Истории и обществоведческим дисциплинам".

Проходной балл на "Биологию и химию" составляет 266 баллов, "Биологию и географию" — 278. На специальность "История и мировая художественная культура требовалось от 258 баллов, на "Изобразительное искусство и компьютерную графику" — 325, "Психологию — 316.


Изучить подробнее проходные баллы в БГПУ в этом году можно на сайте вуза.


sputnik.by
09:37 28/07/2018






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