Белорусские университеты подводят итоги вступительной кампании 2018: до субботы завершается зачисление студентов бюджетной формы обучения. Особое внимание у многих вызывают итоги зачисления в Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) — ведь именно в этом вузе готовят будущих учителей.





Математика — 133 балла, физика — 146

Проходные баллы на физико-математический факультет "кузницы педагогических кадров" продолжают снижаться: в 2017-м они составляли для потенциальных учителей физики и информатики 193 из 400, математики и информатики — 227.





В 2018-м баллы буквально "рухнули": на "Математику и информатику" — 133 балла, "Физику и информатику" — 146.





Для понимания: проходной балл — это результат у того абитуриента, который был последним на зачисление, то есть зачислены на специальности ребята и с более высокими баллами, однако точной градации — у кого и какие баллы — неизвестно.





Максимальный возможный результат при поступлении — 400 баллов, для этого надо на ЦТ сдать три предмета на максимальный балл и иметь "десятку" в аттестате. Если же абитуриент имеет всего 133 балла — теоретически, у него может быть по 30 баллов на каждом ЦТ и 4,3 в аттестате.





С такими результатами вопрос о том, какие люди могут прийти работать в школы, если не будут исключены после сессий, остаются открытым. Если же эти уже первокурсники, имеющие 130-140 баллов, смогут "продержаться" в университете до конца, потом они два года должны будут отработать по специальности — ведь учились за государственный счет.





Не везде все плохо

Впрочем, в БГПУ по ряду специальностей картина куда лучше. Так, на многих набор закрыли победителями и призерами олимпиад, а также выпускниками педагогических классов — в том числе на филологических специальностях, сурдопедагогике и "Истории и обществоведческим дисциплинам".





Проходной балл на "Биологию и химию" составляет 266 баллов, "Биологию и географию" — 278. На специальность "История и мировая художественная культура требовалось от 258 баллов, на "Изобразительное искусство и компьютерную графику" — 325, "Психологию — 316.









Изучить подробнее проходные баллы в БГПУ в этом году можно на сайте вуза.



