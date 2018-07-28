Беларусь пыталась продать в России почти тонну радиоактивных ягод

Такую статистику привели в городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение».





«Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Беларуси, в меньшей степени в продукции из российских регионов», - сообщили столичные ветеринары.





Превышение радионуклида цезия-137 обнаружено в продукции общим весом 858 кг, в том числе в 24 партиях черники (688 кг), одной партии брусники (6 кг) и двух партиях грибов (164 кг).



