Беларусь пыталась продать в России почти тонну радиоактивных ягод
В Москве остановлена продажа почти тонны грибов и ягод, содержащих радионуклиды. Как сообщают российские СМИ, большая часть продукции такого опасного содержания поставлялась в столицу из Беларуси.
Такую статистику привели в городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение».
«Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Беларуси, в меньшей степени в продукции из российских регионов», - сообщили столичные ветеринары.
Превышение радионуклида цезия-137 обнаружено в продукции общим весом 858 кг, в том числе в 24 партиях черники (688 кг), одной партии брусники (6 кг) и двух партиях грибов (164 кг).
09:23 28/07/2018
‡агрузка...