ВЦИОМ: 3% опрошенных россиян считают, что Земля - плоская
При этом 4% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) затруднились с ответом на вопрос о форме Земли.
Респондентам было предложено выбрать три варианта ответа о форме нашей планеты.
"Планета Земля имеет форму шара. Этому есть неопровержимые доказательства" - такой вариант указало 93% опрошенных.
4% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".
А еще 3% считают, что "говоря о том, что Земля имеет форму шара, ученые намеренно вводят всех в заблуждение. На самом деле Планета Земля – плоская".
В опросе ВЦИОМ методом телефонного интервью на территории России приняло участие 2 тысячи респондентов.
09:15 28/07/2018
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