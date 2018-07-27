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ВЦИОМ: 3% опрошенных россиян считают, что Земля - плоская

При этом 4% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) затруднились с ответом на вопрос о форме Земли.

Респондентам было предложено выбрать три варианта ответа о форме нашей планеты. 

"Планета Земля имеет форму шара. Этому есть неопровержимые доказательства" - такой вариант указало 93% опрошенных. 

4% выбрали вариант "затрудняюсь ответить". 

А еще 3% считают, что "говоря о том, что Земля имеет форму шара, ученые намеренно вводят всех в заблуждение. На самом деле Планета Земля – плоская". 

В опросе ВЦИОМ методом телефонного интервью на территории России приняло участие 2 тысячи респондентов. 
Thinktanks.by
09:15 28/07/2018






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