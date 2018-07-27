ВЦИОМ: 3% опрошенных россиян считают, что Земля - плоская

Респондентам было предложено выбрать три варианта ответа о форме нашей планеты.





"Планета Земля имеет форму шара. Этому есть неопровержимые доказательства" - такой вариант указало 93% опрошенных.





4% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".





А еще 3% считают, что "говоря о том, что Земля имеет форму шара, ученые намеренно вводят всех в заблуждение. На самом деле Планета Земля – плоская".





В опросе ВЦИОМ методом телефонного интервью на территории России приняло участие 2 тысячи респондентов.