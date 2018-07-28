Три Янки Купалы в одном кадре

Фото: Еврорадио





Режиссер Владимир Янковский надеется, что получится фестивальное кино (он говорит, что это "главный проект его жизни"). В фильме звучат четыре языка — белорусский, русский, польский и литовский. Съемки пройдут в нашей стране, в России (в Москве) и Литве (в Вильне).





В фильме будет много стихов, аллегорий и сновидений. Поскольку фактов романтической жизни Янки Купалы немного, несколько эпизодов пришлось придумать с помощью литературоведов.





Как узнало Еврорадио , Янку Купалу в фильме сыграют 5 актеров. Имена взрослых пока держат в секрете. 27 июля снимают сцены с детьми. "Янки Купалы" трое. Это — 4-летний Лоран Луцков (это его первая роль), 8-летний Ефим Цуба (он снимается в кино в течение пяти лет) и 11-летний Тимур Недведь (он также имеет опыт съемок). Если Луцков сыграет Купалу-ровесника, то Цуба — 7-летнего Ивана Луцевича, а Нядведь — 13-летнего.



