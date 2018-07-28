Осторожно, новый «развод»! Теперь на «подарок для вашей семьи»

Житель города рассказал «Витебскому курьеру» , как к нему домой приходили «сотрудники нового магазина» и обещали подарки для всей семьи.





По словам очевидца, эта история произошла около трех недель назад: в квартиру позвонили молодые люди, которые представились сотрудниками магазина вот-вот готового открыться в этом районе.





Герой нашей статьи находился в это время в соседней комнате и слышал, как с «продавцами» беседовал его отец. «Сотрудники магазина» рассказали чудесную историю о том, что в честь открытия их фирма выбрала несколько семей в районе, которым предназначены дорогие подарки.





После этого были представлены около пяти позиций, включая сковороду, набор ножей и принадлежности для автомобиля. При демонстрации «продавцы» называли «реальную» цену предмета в будущем магазине и акцентировали внимание на том, что эти предметы достанутся семье с минимальными затратами, то есть — в подарок.





От всех вопросов о том, где именно будет находиться новый магазин и что это за фирма, ребята ловко уходили. Ограничились только рассказом о том, что скоро в почтовых ящиках появятся рекламные буклеты, и там все будет написано.





После того как все подарки были продемонстрированы, «сотрудники магазина» сказали, что готовы отдать все предметы прямо сейчас, но нужна минимальная сумма для «оформления документов и отчета поставщикам» — всего лишь 150 рублей.





Когда отец сказал, что наличных денег у нас сейчас нет и придется снимать их с карты, «продавцы» согласились проводить его до банкомата.





Но так «сотрудники магазина» все-таки показались семье подозрительными, платить им никто не стал и от подарков отказались. Ни рекламных буклетов, ни другой информации о «новом магазине» в почтовом ящике, как можно догадаться, впоследствии так и не появилось.





Напомним, что особый упор мошенники делают на пожилых людей, поэтому важно предупредить заранее своих родственников.



