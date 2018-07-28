Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Дожили: из гомельского костёла украли крест

После вечерней Мессы пропало большое Распятие.


На днях во время вечерней святой Мессы в гомельском католическом храме по улице Советской украли крест. Уже десятки лет большое Распятие размещалось в коридоре костела. Как принято в Католической церкви, при входе в храм верующие окропляют себя освященной водой возле креста, многие прихожане прикладываются к Распятию. Так было и в Гомеле.

И вот в один из вечеров крест с большой фигурой распятого Иисуса Христу пропал. Это заметили служители храма, когда после Мессы закрывали входные двери, сообщает Katolik.life..

Крест оперативно заменили, а в милицию о краже решили не заявлять.

В костеле считают, что хищение не связано с какими-либо оккультными практиками или действиями сатанистов:

— Скорее всего, распятие украл кто-то из бездомных, алкоголиков или наркоманов, которые ходят по городу в поисках чего-то, что можно украсть и продать. Думаем, что представитель асоциальной группы людей зашел в костел и взял первое, что попалось под руку — в надежде сбыть предмет. Может быть, вор подумал, что крест представляет материальную ценность.

В костеле добавили, что молятся о прощении грехов человека, похитившего Распятие, и о его обращении к Богу.

08:14 28/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё