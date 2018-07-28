Как утверждает человек за кадром, он является одним из водителей, работающим в автопарке. По его словам, у этого автобуса была неисправность тормозной системы, что и привело к ДТП.

"В понедельник буду в мэрии - и расскажу, какие автобусы выпускаются на линию. Эта машина тормозит только на одну сторону. Он без тормозов выехал. Я водитель этих автобусов, соберу всех водителей, кто работает на этой машине - и они все подтвердят", - сообщает человек за кадром. Насколько достоверна эта информация, неизвестно.





Как сообщили в ГАИ, сегодня около 15.30 вблизи д.Хатежино Минского района водитель 1989 года рождения, управляя автобусом МАЗ, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет, где опрокинулся. В автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате ДТП пострадали более 10 пассажиров.



На месте ДТП, На месте ДТП, пишет abw.by, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.





Госавтоинспекция ищет свидетелей происшествия.





— Обращаемся к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего. Просьба сообщить об этом по телефону 8 (017) 229-06-26 либо 229-06-27.



