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Под Минском автобус "ушел" в кювет: 10 пострадавших - подробности

В Минском районе автобус опрокинулся в кювет и перевернулся, более 10 пассажиров пострадали. ДТП произошло около 15:30 часов минувшей пятницы вблизи деревни Хатежино. Очевидец ABW.BY прислал видео с места события.

Под Минском автобус "ушел" в кювет: 10 пострадавших - подробности
Как утверждает человек за кадром, он является одним из водителей, работающим в автопарке. По его словам, у этого автобуса была неисправность тормозной системы, что и привело к ДТП. 
              
"В понедельник буду в мэрии - и расскажу, какие автобусы выпускаются на линию. Эта машина тормозит только на одну сторону. Он без тормозов выехал. Я водитель этих автобусов, соберу всех водителей, кто работает на этой машине - и они все подтвердят", - сообщает человек за кадром. Насколько достоверна эта информация, неизвестно.

Как сообщили в ГАИ, сегодня около 15.30 вблизи д.Хатежино Минского района водитель 1989 года рождения, управляя автобусом МАЗ, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет, где опрокинулся. В автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате ДТП пострадали более 10 пассажиров.
 

На месте ДТП, пишет abw.by, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция ищет свидетелей происшествия.

— Обращаемся к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего. Просьба сообщить об этом по телефону 8 (017) 229-06-26 либо 229-06-27.


08:06 28/07/2018






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