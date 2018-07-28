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Скончался писатель Владимир Войнович

На 86-м году жизни скончался советский и российский писатель Владимир Войнович.

Об этом в соцсетях сообщили близкие писателя. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.


Отметим, среди самых известных произведений писателя — повесть "Шапка", по которой был снят одноимённый фильм; "Два товарища", которая также была экранизирована, антиутопия "Москва 2042". Но наибольшую популярность ему принёс роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".


08:00 28/07/2018






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