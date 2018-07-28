Британские специалисты призвали на месяц отказаться от соцсетей

Специалисты RSPH убеждены, что отказ от соцсетей может положительно повлиять на сон, отношения и общее состояние здоровья, в частности - психическое.





Ширли Крамер из RSPH говорит, что у соцсетей есть "огромный потенциал положительно влиять на психологическое и общее состояние здоровья", поскольку они помогают поддерживать связи с другими людьми. Однако многим молодым людям их влияние может навредить.





В отчете организации говорится, что социальные сети могут вызвать проблемы с психикой. Самими опасными в этом отношении специалисты назвали Snapchat и Instagram.





RSPH дает несколько советов, чтобы уменьшить зависимость от соцсетей:





- делайте перерыв от соцсетей во время любых мероприятий или встреч;





- не используйте сети после 18:00;





- не проверяйте собственные аккаунты в соцсетях во время учебы или работы;





- избегайте соцсетей в спальне.





Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в 11-й выпуск Международной классификации болезней (МКБ) "игровое расстройство (Gaming Disorder)".