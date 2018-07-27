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Как пишет Bild, археологическая находка была сделана в 2009 году. По закону, владелец земли имеет право на половину ее стоимости. Однако власти федеральной земли Гессен собирались выплатить только 48 тысяч евро. Это возмутило фермера, и он подал в суд. Эксперт оценил находку на сумму 1,6 млн евро. А значит, размер вознаграждения существенно вырос, что 27 июля подтвердил суд. Однако власти земли Гессен попытаются оспорить его решение, передает Еврорадио.



