Александра Овечкина и Сергея Шнурова признали самыми богатыми





Журнал Forbes опубликовал ежегодный «Рейтинг главных российских знаменитостей». Список выстроен с учетом трех критериев: упоминания в СМИ, поисковые запросы и, главное — доходы. Этот рейтинг по праву можно назвать рейтингом богатейших российских звезд.





Первое место, как и в прошлом списке, сообщает 7 дней, занял 32-летний Алексндр Овечкин. Знаменитый хоккеист заработал $14,5 миллионов. Год определенно можно назвать счастливым годом Овечкина. Александр и его команда «Вашингтон Кэпиталз» стали обладателями Кубка Стэнли, а сам Овечкин признан лучшим хоккеистом года. Кроме того, он скоро станет отцом. Его 24-летняя жена Анастасия Шубская родит ребенка через считанные недели.





Сергей Шнуров оказался на втором месте рейтинга. В прошлом году он не вошел даже в десятку самых богатых звезд, а в этом заработал чуть меньше Овечкина — $13,9 миллионов.





На третьем и четвертом месте — Филипп Киркоров и Григорий Лепс, а замыкает пятерку шоумен Иван Ургант.





Самой богатой женщиной российского шоу-бизнеса стала Ольга Бузова — она заработала $3,9 миллиона и заняла шестую строчку рейтинга. Такой же впечатляющий рывок, как и у Шнурова — год назад она занимала 14 место.



