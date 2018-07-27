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Женщина задушила бешеную лисицу одной рукой

Жительница американского города Питтсгроув, штат Нью-Джерси, задушила бешеную лису, которая покусала ее. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: Tammy DuBois

По словам 52-летней Тамми Дюбуа (Tammy DuBois), нападение произошло во дворе ее дома. Животное выскочило из кустов, вцепилось в ее ногу зубами и прокусило кожу. Женщина попыталась укрыться в доме, но лиса продолжала ее кусать.

Дюбуа решила, что нужно что-то делать. Она схватила животное за морду, не давая открыть пасть, а другой рукой сжала ему шею. Через несколько секунд лиса перестала подавать признаки жизни. «Мне больше ничего не оставалось, чтобы отцепить ее от себя, — объясняет женщина. — Мне не нравится кого-то убивать», пишет lenta.ru

Она промыла и забинтовала рану, после чего муж отвез ее в больницу. Ей назначили двухнедельный курс прививок от бешенства.

В июне сообщалось, что американка убила бешеную рысь, которая набросилась на нее во дворе дома. Она молча задушила ее, чтобы не разбудить спящую внучку, после чего сын несколько раз ударил животное ножом.


21:59 27/07/2018






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