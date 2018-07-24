Илона Геращенко вышла замуж

Фото из личного архива





Свадьба состоялась 19 июля. «Это был прекрасный день! Первый день нашей официальной семьи! Теперь я – Илона Новицкая! – сообщила бизнес-леди, основатель

и директор международного образовательного клуба «Global Child». – С каждым днем все больше прирастаю к этой фамилии. Чувствую, что она – моя! Наша фамилия. Наша семья».





Илона и ее нынешний муж Андрей вместе уже почти семь лет. «Столько всего пройдено вместе, столько пережито… – рассказывает Илона. – Но всегда – с любовью, с уважением, с глубоким пониманием друг друга. И правом быть самими собой.





Помню, когда отец моей дочери не вернул мне Милашу и я осталась в Минске, мой любимый был в недоумении – как и любой нормальный мужчина на его месте: и как мы будем жить на два города?!





На всю жизнь запомнила свою природную, инстинктивную материнскую реакцию: «Если ты поставишь меня перед выбором, то ты же понимаешь, кого я выберу…»

Несколько лет видя наши с Милашей отношения каждый день, он знал, что за дочерью я пойду на край света… И ни разу за все годы моих мучений без Милаши, вечных переездов между Москвой и Минском, перед выбором меня не поставил. Наоборот, всегда был и остается надежным тылом. Поддерживает меня в моей материнской любви, наслаждается моей женской эмоциональностью, восхищается моим умом и красотой, подставляет свое мужское плечо и просто любит. Такую. Разную.





Мне есть с чем сравнить. Тогда на седьмом году жизни был развод. Теперь – переход на новый уровень.





Как-то поймала себя на мысли, которая стала для меня формулой, по которой можно определить, твое это или не твое, те отношения или не те. Вот она: «С не твоим человеком с каждым годом все хуже и хуже. С ТВОИМ – с каждым годом все лучше и лучше».





Время все показывает.





Седьмой год вместе… И идем дальше!»





Напомним, что первый муж Илоны бизнесмен и председатель Федерации стендовой стрельбы Андрей Геращенко сейчас женат на телеведущей Люции Лущик. Они вместе воспитывают дочь Илоны и Андрея Милану. Все эти годы Илона Геращенко прилагает немало усилий для того, чтобы регулярно видеться с дочерью, которая по решению суда живет с отцом. Однако увы – диалог между бывшими супругами затруднен. У каждого из них своя правда.



