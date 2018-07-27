Приговорили к 18 годам за убийство родственницы на глазах ребенка

По решению областного суда, отбывать наказание обвиняемый будет в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Обвиняемый 2 декабря 2017 года проник в дом, где ранее проживал с бывшей супругой и детьми, разбив стекло во входной двери. В кухне взял нож и стал преследовать бывшую жену, которая укрывалась в доме.









Позже в присутствии их совместного малолетнего сына и сестры потерпевшей повалил женщину на пол. Чтобы запугать ее, направил клинок ножа в ее сторону и стал угрожать убийством. За женщину вступилась ее сестра. Обвиняемый на глазах мальчика умышленно нанес родственнице удар ножом, от которого та скончалась на месте. Впоследствии у мальчика развилось психическое расстройство в виде острой реакции на стресс.



