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Помог: влюбленный сжег магазин, чтобы его даму не уличили в растрате

Милиция вычислила и поджигателя, и его подругу-растратчицу.

Мужчина сжег сельский магазин, чтобы его возлюбленную не поймали на растрате. Фото: Червеньский РОВД.
На преступление во имя любви пошел житель Червенского района. Мужчина несколько дней назад сжег сельский магазин. Сделал он это, чтобы его возлюбленную, которая работала продавцом в этом магазине, не уличили в растрате.

Фото: Червеньский РОВД.
- Поджигатель пошел на дело ночью. Чтобы проникнуть внутрь, мужчина сломал решетку на окне. Несмотря на то, что сотрудники МЧС прибыли всего за 15 минут, здание успело основательно прогореть, и внутри все было уничтожено, - рассказали в УВД Минского облисполкома.

Поджигателя, который ранее уже был неоднократно судим, вычислили быстро и взяли под стражу. Не составило труда выяснить и мотивы преступления, так что его возлюбленной также придется ответить за растрату.


kp.by
19:11 27/07/2018






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